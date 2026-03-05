Sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi öldü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan işçi Caner Şehit (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan işçi Caner Şehit (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde, Ormanlı beldesinde, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Hizmet Binası'nın inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; Caner Şehit, çalıştığı 3 katlı binanın 3'üncü katında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan işçi için sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından işçiyi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan işçi Caner Şehit (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı