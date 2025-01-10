Sağlık Çalışanlarının Grev Eylemi Devam Ediyor

(İZMİR) - Sağlık çalışanlarının, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı 6 Ocak'ta başlattığı iş bırakma eylemi, 5'inci gününde de devam etti. İzmir Sağlık Platformu çatısı altında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya çağırdı.

Sağlık çalışanlarının, "Eziyet Yönetmeliği" olarak nitelendirdiği, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkileri sürüyor.

Yönetmeliğe karşı 6 Ocak'ta başlatılan iş bırakma eylemi, 5'inci gününde de devam etti. İzmir Sağlık Platformu çatısı altında, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiç bir yere gitmiyoruz" şeklinde sloganlar attı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu davul ve zurna eşliğinde istifaya davet etti.

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Aile Hekimleri Derneği üyesi Çağrı Dursun, 1 Kasım'da yürürlüğe giren yönetmeliğin olumsuzluklarını anlatmak, yetkilileri uyarmak ve halkı bilgilendirmek için aile hekimleri, ebe ve hemşireler olarak aylardır her türlü demokratik haklarını kullandıklarını, kullanmaya da devam edeceklerini söyledi. Dursun, şunları kaydetti:

"Onlarca hekim ebe hemşire yanlış uygulamalarınız yüzünden istifa etti"

"İş güvencemizi elimizden alan ve bizleri tehdit eden, reçete ve tedavi özerkliğimize müdahale ederek baskı kuran, bizlere başvurmayan hastalar için bizleri cezalandıran, hastaneye 'yılda 7'den fazla gitti' diye bizlerin ücretlerinden kesen, 'hasta verilerini paylaşmıyoruz' diye hem ücretlerimizi kesen hem de işten atmakla tehdit eden, hastanelerde randevu krizini çözmüş görüntüsü vermek için hastaları oyalayan, bizleri birer sevk memuruna dönüştürmek isteyen, dünyanın hiçbir yerinde olmayan uygulamalarla iyice tıkanmış sağlık sistemini daha da kaosa sürükleyecek bu yönetmeliği kabul etmiyoruz. 20 yılda bunca özelleştirme sonucu yetersiz bırakılan kamu hastanelerinin ve Aile Sağlığı Merkezlerinin durumuna rağmen depremde, salgında, doğumda ve ölümde daima elimizden geldiğince hastalarımızın yanında olduk. Halkın ücretsiz bir şekilde hizmet aldığı Aile Hekimleri, ebeleri hemşireleri iş yükünden, baskıdan ve tehditlerden artık bıkmış, mutsuz ve hizmet üretemeyecek hale getirilmiştir. Onlarca hekim ebe, hemşire bu yanlış uygulamalarınız yüzünden istifa etti ve etmeye devam ediyor."

Binlerce sağlık emekçisinin yurt dışına gittiğini belirten Dursun, "Bundan sonraki süreçte bizler yıllardır severek ve özveriyle yaptığımız 1. Basamak Sağlık hizmetlerinden çekilmeyi dahi planlıyor ve yaratılan bu sağlık krizine daha fazla ortak olmak istemiyoruz. Bu krizin daha da derinleşmemesi için yetkilileri tekrar uyarıyoruz. Elini reçetemden çek. Meslek onuruma artık daha fazla zarar verme. Halkın sağlığı için patronlara değil, sağlık emekçilerine kulak ver. İstifa dilekçelerimizi katlayıp cebimize koyuyoruz. Çünkü susmuyoruz, korkmuyoruz vazgeçmiyoruz. Yönetmelik çekilene kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan da değişim ve mücadele istediklerini dile getirerek. "Kararlıyız. Bu kararımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Susmadan, korkmadan ve hiçbir yere gitmeden hep beraber mücadelemize davam edeceğiz" dedi.