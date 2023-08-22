Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl, görevi Prof. Dr. Aydın'a devretti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (SBÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, görevi Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den törenle devraldı.

Bünyesinde 11 tıp fakültesi bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) Üsküdar'daki rektörlük binasının 15 Temmuz Konferans Salonu'nda, devir teslim töreni öncesi senato toplantısı yapıldı. Toplantıda, hem yurt içinde hem de yurt dışında bulunan fakültelerin dekanları, 2023-2024 akademik takvime ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Devir teslim töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, SBÜ'nün her ne kadar 8 yıllık olsa da geçmişinin 1903'te kurulan Mektebi Tıbbiye'ye dayandığını söyledi. Cumhuriyetin 100. yılında olunduğunu hatırlan Yıldırım, "Türk dünyasının yüzyılıdır, bunun ayak seslerini işitiyoruz." dedi.

Macaristan'da gerçekleşen Turan Kurultayı'nda alınan kararlara bakıldığında Türk dünyasının, Adriyatik'ten Çin hattına kadar, yeni yüzyılda yükselen bir sürece girdiğini dile getiren Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ak sakalı olarak yaptığım ziyaretlerde, temaslarda bunu görüyorum. Bugün 300 milyona varan soydaşlarımızın, yaşlısı, genci, çocuğu hepsi yönünü Türkiye'ye çevirmiştir. Geleceğini Türkiye'de görmektir." diye konuştu.

Türk dünyasının birbiriyle entegrasyonu için ciddi adımlar atılmaya başlandığını belirten Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi toplantılarında da ortak dilin ve ortak alfabe konusunda başlattıkları sürecin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Yıldırım, bu coğrafyadaki soydaşların Türkiye'yi kendilerine rol model seçtiğini anlatarak, SBÜ'nün burada değil Türklerin yaşadığı coğrafyalarda da faaliyet göstermesinin gurur verici olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Savunma Üniversitesinin kurulduğunu anımsatan Yıldırım, "Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bünyesine alınması ve vesayete kapı aralayan yapıların ıslah edilmesi, yeniden yapılandırma süreci hızlı bir şekilde yapılmış ve bugün kurumların kendi alanlarında, kendi konularıyla sınırlı olarak ülke için millet için çalışmasının şartları oluşturulmuştur. Bundan böyle vesayet heveslileri hiçbir şekilde bu ülkede başarılı olamaz. Tabii çılgınlık yapmak isteyenler olabilir. Ama bunun da bedeli çok ağır olur. Onun için herkes aklını başına toplamalı ve millet iradesine teslim olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

" Cevdet Erdöl, 8 sene zorluklarla mücadele ederek yeni bir üniversite kurdu"

Rektör Cevdet Erdöl'ün 8 sene zorluklarla mücadele ederek yeni bir üniversite kurduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hocamız, tıpkı Kemalettin hocamız gibi hem siyaseti bilmesi hem akademik çevreden gelmesi aslında üniversitenin, toplumun gerçekleriyle kaynaşmasının da önünü açtı. Eskiden kurumlar ne yazık ki kendi kapalı alanlarında dünyanın oradan ibaret olduğunu zannediyordu. Problemler de buradan çıkıyordu. Ama şimdi sokağa inen insanlarla hemhal olan akademik çevrelerle birlikte iş yapan bir yönetim anlayışı var. İsteriz ki kurumlar, izole olmuş bir toplumdan yabancılaşarak devam etmesin. Toplumla iç içe ama görevleriyle sınırlı olarak ülkeye hizmet etsin."

Erdöl'ün "Dumansız üniversite" kampanyasını başlattığını belirten Yıldırım, Erdöl'ün görevi devrettiği Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın da üniversiteye yabancı olmadığını, 4 yıldır rektör yardımcısı olarak görev yaptığını anlattı.

Rektör Kemalettin Aydın'ın konuşması

SBÜ'de Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den rektörlük görevini teslim alan Prof. Dr. Kemalettin Aydın da kendisini buna layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Üniversitenin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın destekleriyle kurulduğunu aktaran Aydın, Türkiye'nin sınırları içerisinde değil dünya mazlum coğrafyasında herkese ulaşılmasını şart koşan bir hikaye yazıldığını söyledi.

Sudan'dan Somali'ye bir çok yerde sağlık hizmetinin sunulması için SBÜ bünyesinde yüksek okullar ve fakülteler kurulduğunu kaydeden Aydın, "Bu başarının uygulayıcılarının başında Prof. Dr. Erdöl geliyor. Onun için bütün bu hikayenin yazılmasının uygulayıcısı olan o günlerden bugüne 8 yıllık bir süre içerisinde dünyanın en büyük sağlık üniversitesi haline gelen bir üniversiteyi devralan bir kişi olarak, 4 bine yakın öğretim üyesiyle 40 bini aşan öğrenciyle devasa bir sağlık temalı dünya üniversitesi haline getiren rektörümüze, şükranlarımı, minnetlerimi, saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Aydın, "ağabeyim" diye hitap ettiği Erdöl'ün zor günlerinde kendisini yalnız bırakmadığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"Başarı varsa hep birlikte başardık"

Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine bu görevi verdiği için müteşekkir olduğunu belirterek, "Ne yaptıysam hep birlikte yaptık. Başarı varsa hep birlikte başardık. Bu başarıda elbette ki en büyük emek öğretim üyelerimizin, akademik kadromuzun ve idari kadrodaki bütün herkesin. Gülhanemizin çevresi tamamen değişti." dedi.

Bundan sonraki süreçte emekli olacağını, "kulluk ve dedelik" görevlerini sürdüreceğini aktaran Erdöl, "Gönül rahatlığıyla Kemalettin hocamın bu işi benden daha iyi yapacağına inanarak görevi devrediyorum. Çok daha iyi yerlere üniversitemizi getirecek. Mutluluk içerisinde bunu takip edeceğiz. Bir nefer olarak bize ne görev düşüyorsa üniversitemizin emrinde olduğumu da ifade etmek isterim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof Dr. Cevdet Erdöl, görevi Prof. Dr. Kemalettin Aydın'a devretti. Aydın, Erdöl ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yağlı boya tablo hediye etti.