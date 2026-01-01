Haberler

Bakan Memişoğlu, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeklerini ve çocuk hastaları ziyaret etti Açıklaması

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yılın ilk bebeklerini ve hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Memişoğlu, 2026'nın huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Memişoğlu, ilk ziyaretini Sarıyer Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde tedavi gören çocuk hastalar ve ailelerine yaptı.

Burada gazetecilere konuşan Memişoğlu, yeni yılı kanser tedavisi gören çocuklar ve aileleriyle karşıladıklarını belirtti.

Memişoğlu, "2026'nın hem onlara hem bizlere hem milletimize hem ülkemize hem de dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyoruz. Biz bir çocuğu yaşatmak için binlerce çalışanımızla, her şeyimizle onlara şifa vermeye çalışıyoruz, Allah şifa versin diye dua ediyoruz. Maalesef özellikle dünyada üzülerek ezilen, katledilen çocuklar olduğunu görüyoruz. Çatışmaların, düşmanlıkların, bu tür vahşetlerin, savaşların bitmesini istiyoruz. Biz, Sağlıkta Türkiye Yüzyılı kapsamında da elimizden geldiğince insanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah 2026'da daha iyi daha mutlu daha sağlıklı bir dünya olacaktır. Herkese mutlu, huzurlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Buradaki ziyaretinin ardından Memişoğlu, 2026'nın ilk bebeklerinden Arya Kızıltaş, Efnan Hüma Koçyiğit ve Hümeyra Aksoy'u ziyaret ederek, aileleri tebrik etti.

Yeni doğan Kızıltaş, Koçyiğit ve Aksoy bebekler ve annelerinin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, bebekleri sevdikten sonra çeyrek altın taktı, annelere de çiçek takdim etti.

Hastanenin acil servisindeki sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Memişoğlu, "24 saat insanlarımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık binin üzerinde hastanemizde yılbaşında insanlarımıza hizmet eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mutlu yıllar diliyorum." diye konuştu.

Memişoğlu ayrıca, Hasdal'daki 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ndeki personellerle de bir araya gelerek, çalışanların yeni yılını tebrik etti.

Telsizle sahadaki personelin de yeni yılını kutlayan Memişoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Memişoğlu'na ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
