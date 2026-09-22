Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 11 kişiyi takip ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 11 kişiyi takip ediyor
Güncelleme:
+46 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa Turgutlu'da bir okul yakınındaki silahlı saldırıda etkilenen 11 yaralının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, sağlık durumlarının takip edildiğini açıkladı. Memişoğlu, etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun ve acil şifa diledi.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin, "Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek

Milyonları ilgilendiren uygulama tüm Türkiye'de devreye alınıyor
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi! Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor

Böyle bir şey nasıl olabilir? Vatandaşlar Bakan Gürlek'i etiketliyor
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı

Kim olduğunu görenler hayret ediyor

Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi