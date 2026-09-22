Sağlık Bakanı Memişoğlu, Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 11 kişiyi takip ediyor

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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin, "Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı