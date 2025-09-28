Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Simav Depremleri Hakkında Açıklama

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin, "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."