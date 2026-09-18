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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ABD'deki sağlık teknolojileri merkezlerine ziyaret

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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ABD'deki sağlık teknolojileri merkezlerine ziyaret
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- Memişoğlu, ABD'deki resmi temasları kapsamında Stanford Medicine, MBC ve Genentech laboratuvarlarında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki resmi temasları kapsamında sağlık teknolojileri ve biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen merkezlerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD'deki resmi temaslarının ikinci gününde Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Stanford Health Care bünyesinde ileri düzey tıbbi araştırmalar yürüten Stanford Medicine Laboratuvarı'nı ziyaret eden Memişoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından biyoteknoloji kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren MBC Laboratuvarı'na geçen Memişoğlu, kanser, Alzheimer ve Parkinson gibi kritik hastalıkların tedavisine yönelik laboratuvarlarda yürütülen araştırmaları yerinde inceledi.

Ziyaretinin son bölümünde biyoteknoloji endüstrisinin öncü şirketleri arasında yer alan Genentech Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Memişoğlu, biyoteknoloji alanındaki güncel araştırma ve uygulamaları değerlendirdi.

Bakan Memişoğlu, ziyaret kapsamında ayrıca, Intuitive Surgical şirketi tarafından geliştirilen ve yüksek hassasiyetle cerrahi operasyon gerçekleştirmeye imkan sağlayan "Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi" hakkında bilgi aldı.

Sistemin üretim tesisini de ziyaret eden Memişoğlu, fabrikanın çalışmaları ve ileri teknoloji üretim süreçlerine ilişkin incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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