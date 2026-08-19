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Bakan Memişoğlu, saldırıya uğrayan Milletvekili Meriç'i ziyaret etti

Bakan Memişoğlu, saldırıya uğrayan Milletvekili Meriç'i ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bıçaklı saldırı sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

(GAZİANTEP) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bıçaklı saldırının ardından tedavisi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam eden YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i ziyaret etti.

Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi Gaziantep Şehir Hastanemizde devam eden Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Melih Meriç'i hastanede ziyaret ettik. Hekimlerimizden sağlık durumu hakkında bilgi alıp kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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