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Sağlık Bakanı Memişoğlu, dereceyle kazanan tıp öğrencilerini Bakanlıkta kabul etti

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, dereceyle kazanan tıp öğrencilerini Bakanlıkta kabul etti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerini dereceyle kazanan öğrencileri Bakanlıkta kabul etti. Memişoğlu, öğrencileri tebrik ederek bilgiyi vicdanla, bilimi insan sevgisiyle buluşturacakları uzun ve güzel bir yol olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerini dereceyle kazanan öğrencileri Bakanlıkta kabul etti. Memişoğlu, gençlere hitaben, "Bilgiyi vicdanla, bilimi insan sevgisiyle buluşturacağınız uzun ve güzel bir yol var" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerini dereceyle kazanan öğrencilerle Sağlık Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, bugüne kadar gösterdiğiniz başarıyla bizleri gururlandırdınız. Şimdi önünüzde, bilgiyi vicdanla, bilimi insan sevgisiyle buluşturacağınız uzun ve güzel bir yol var. İnanıyorum ki sizler, ülkemizin sağlık alanındaki güçlü birikimine yeni değerler katacak, Türkiye'nin sağlıkta öncü konumunu daha da ileri taşıyacaksınız. Geleceğin hekimleri, genç meslektaşlarım… Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sağlık ailemize hoş geldiniz!"

Kaynak: ANKA
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