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Sağlık Bakanı Memişoğlu, COP31'de 550 sağlık personelinin görev yapacağını açıkladı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, COP31'de 550 sağlık personelinin görev yapacağını açıkladı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'daki COP31 boyunca 5 revirde 550 sağlık personelinin görev yapacağını açıkladı. Memişoğlu, günlük 5 tam donanımlı ambulansla 7/24 acil müdahale sağlanacağını, hastanelerle sevk ve koordinasyon altyapısının hazır hale getirildiğini belirtti.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyanın buluşacağı Antalya'mızda, COP31 boyunca büyük sağlık ailemizle görev başında olacağız. Etkinlik alanlarında kurduğumuz 5 revirde, 550 sağlık personelimiz görev yapacak. Günlük 5 tam donanımlı ambulansımızla da 7/24 acil müdahale imkanı sağlayacağız" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın buluşacağı Antalya'mızda, COP31 boyunca büyük sağlık ailemizle görev başında olacağız. Etkinlik alanlarında kurduğumuz 5 revirde, 550 sağlık personelimiz görev yapacak. Günlük 5 tam donanımlı ambulansımızla da 7/24 acil müdahale imkanı sağlayacağız. Antalya Şehir Hastanemiz başta olmak üzere belirlediğimiz hastanelerimizle sevk ve koordinasyon altyapımızı da hazır hale getirdik. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın görev alacağı organizasyonda, ihtiyaç duyulabilecek tüm tıbbi cihaz ve malzemeleri de hazır bulunduracağız. COP31'in ülkemiz ve Antalya'mız için hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara sağlıklı ve başarılı bir organizasyon temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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