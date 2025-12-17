Bakan Memişoğlu, Ankara Valiliği'ni ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Valiliği'ni ziyareti sırasında sağlık altyapısındaki gelişmeler ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulundu.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Valiliğimizi ziyaret ettik. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; Ankara'mızın sağlık altyapısındaki gelişmeler ve sağlık alanında iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Kıymetli Valimiz Sayın Vasip Şahin'e nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel