Bakan Memişoğlu, Ankara Valiliği'ni ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Valiliğimizi ziyaret ettik. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; Ankara'mızın sağlık altyapısındaki gelişmeler ve sağlık alanında iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunduk. Kıymetli Valimiz Sayın Vasip Şahin'e nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.