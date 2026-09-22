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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD ile sağlıkta iş birliğinin kazanç sağlayacağını belirtti

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD ile sağlıkta iş birliğinin kazanç sağlayacağını belirtti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'deki Küresel İş Zirvesi'nde Türkiye ile ABD'nin sağlıkta iş birliği yapması halinde iki ülke için de büyük kazanımlar olacağını söyledi. ABD'nin sağlık teknolojisinde, Türkiye'nin koruyucu hekimlik ve hizmetlere erişimde öne çıktığını belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye ile ABD'nin sağlık alanındaki farklı imkanlarının birbirini tamamlayabileceğini belirterek, "İki ülkenin esasında birbiriyle iş birliği yapması durumunda, özellikle sağlıkta, her iki ülke için de çok büyük kazanımlar olacağına inanıyorum" dedi. Memişoğlu, ABD'nin sağlık teknolojilerinde, Türkiye'nin ise koruyucu hekimlik ve sağlık hizmetlerine erişimde öne çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey'de düzenlenen Küresel İş Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, "Türkiye, sağlık alanında, dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 25 yılda sağlık hizmetlerine erişim ve hizmet kalitesi açısından önemli bir kapasiteye ulaştığını savunan Memişoğlu, sağlık sistemine ilişkin, "Bugün 271 bin yatağı, her gün 3 milyon insana dokunabilen bir sağlık sistemiyle ve Avrupa'dan, dünyanın herhangi bir ülkesinden Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya gelen 3 milyon insana hizmet verebilen bir ülke" dedi.

Türkiye'nin sağlık teknolojileri ile "koruyan sağlık" olarak adlandırdığı modellerde çalışmalar yürüttüğünü belirten Memişoğlu, moleküler ve biyolojik alandaki gelişmelere işaret etti. Memişoğlu, Türkiye'nin kalp ve akciğer pompası üretebilir hale geldiğini söyledi. ABD'de çok sayıda Türk hekimin görev yaptığını da belirten Memişoğlu, "Bugün baktığınız zaman Türkiye'nin sağlık standardı, bilgisi ve üretimi anlamında da ABD ve Avrupa ile eşdeğeri durumundadır" diye konuştu.

"EKSİKLİKLERİMİZ BİRBİRİNİ TAMAMLAYABİLİR"

Türkiye ile ABD'nin sağlık alanında farklı güçlü yönlere sahip olduğunu ifade eden Memişoğlu, ABD'nin teknolojide, Türkiye'nin ise koruyucu hekimlik ve sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik konusunda öne çıktığını belirtti. Memişoğlu, iki ülke arasındaki sağlık iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Onun için iki ülkenin esasında birbiriyle işbirliği yapması durumunda, özellikle sağlıkta, her iki ülke için de çok büyük kazanımlar olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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