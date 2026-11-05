Sağlık Bakanı Memişoğlu, "3. Ulusal Biyomedikal Kongresi"nde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlığın aynı zamanda teknolojisini, cihazını, malzemesini de üretebilen, bunları geliştirebilen bir insan gücüne sahibiz. Onun için 'Üreten Sağlık' diyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu, Biyomedikal Teknolojileri Derneği (BİYOTED) tarafından Antalya'da düzenlenen 3. Ulusal Biyomedikal Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin son 25 yılda sağlık hizmetlerinde önemli bir kapasiteye ulaştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 25 senede insan kalitesinin üzerine hem yönetsel hem de altyapı, fiziki kaliteyi de ekleyerek dünyaya örnek bir sağlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin yaklaşık 1,5 milyonluk sağlık insan gücü ve 275 bin hasta yatağıyla yalnızca kendi vatandaşlarına değil, çevre ülkelere ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlara da hizmet sunabildiğine dikkati çekti.

"Gelin birlikte üretelim. Gelin bizim fikirlerimize yatırım yapın"

Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki başarısını sağlık teknolojileri alanında da sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Evet, sağlık hizmetlerinde iyiyiz. Ama sağlığın aynı zamanda teknolojisini, cihazını, malzemesini de üretebilen, bunları geliştirebilen bir insan gücüne sahibiz. Onun için 'Üreten Sağlık' diyoruz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, sağlık sektöründeki tüm paydaşların ortak bir hedef doğrultusunda hareket etmesinin önemine değinerek Türkiye'nin artık yalnızca bir pazar olarak değil, üretim ve inovasyon merkezi olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

"Dünya şunu görmeli, evet Türkiye artık bir pazar değil; bir ortak, bir yeni üretici, yeni inovatif merkezi olarak Türkiye'yi tanımlaması lazım." diyen Memişoğlu, Türkiye'nin nitelikli insan gücüne ve güçlü sağlık altyapısına güvendiğini dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Biz sadece sağlık hizmetini, olan bir cihazın bakımını, olan bir cihazın yönetimini yapmak istemiyoruz. Biz yeni cihazlar üretmek istiyoruz. Yeni metodolojiler üretmek istiyoruz.' diye düşünürseniz eğer, bunu çözeriz. Ben sizlere güvendiğim için, bu insan gücüne güvendiğim için, bu altyapıya güvendiğim için, bunu yapabileceklerine güvendiğim için dünyaya diyorum ki 'Gelin birlikte üretelim. Gelin bizim fikirlerimize yatırım yapın.'"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu hedef doğrultusunda TÜSEB'in fikirlerin ürüne dönüşmesini kolaylaştıran bir yapı olarak konumlandırıldığını belirterek "TÜSEB Fikirden Ürüne, Türkiye'den Dünyaya" diye bir konseptle çalıştıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının ve biyomedikal teknoloji alanında görev yapan mühendis ve teknisyenlerin kullandıkları cihazlara ilişkin deneyimlerinin yeni ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık alanında çalışan herkesi fikirlerini Üreten Sağlık Portalı üzerinden Bakanlığa iletmeye davet etti.

İletilen fikirlerin patent süreçlerinin ardından finansman ve sanayi temsilcileriyle buluşturulduğunu kaydeden Memişoğlu, biyomedikal teknoloji alanında görev yapan çalışanların yalnızca mevcut cihazların bakımını ve işlerliğini sağlayan kişiler olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

"En iyisini üretiyoruz, en iyisini üretmeye devam edeceğiz"

Bakan Memişoğlu, "Siz sadece bir cihazın yedek parçasına bakacak, cihazı aktif halde tutacak insan gücü değilsiniz bizim için. Yeni cihazlar üretecek, yeni malzemeler üretecek, yeni metodolojileri sağlayacak, altyapıyı sağlayacak insan gücüsünüz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli sağlık teknolojileri alanında geliştirdiği ürünlerden örnekler veren Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

COVID-19 döneminde seri üretime geçen cihazın bugün Batman'da üretilip bütün dünyaya gönderildiğini hatırlatan Bakan Memişoğlu, yerli imkanlarla geliştirilen kalp-akciğer makinesinin de 60 hastada kullanıldığını kaydetti.

Memişoğlu, oksijenatör üretimi çalışmalarının sürdüğünü, yerli aşı ve ilaç geliştirme alanında da önemli adımlar atıldığını belirtti.

İlk kez yerli üretim bir immünolojik akıllı ilacın klinik çalışma aşamasına geçtiğini ve sağlık teknolojilerinde ürün çeşitliliğinin artırılacağını dile getiren Memişoğlu, Türkiye'de ultrason cihazı üretimine yönelik anlaşma yapıldığını ve iki yıl içinde yerli ultrason üretimine başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Memişoğlu, robotik cerrahi cihazlarının geliştirilmesi için de uluslararası firmalarla görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Robotik cerrahi cihazlarının yazılımının ve donanımının Türkiye'de yapılmasını hedeflediklerini belirten Memişoğlu, "Benim mühendisim de var, teknisyenim de var, hekimim de var, savunma sanayisinin alışkanlığı olarak teknolojisi de var. Bu ülke üretecek bu cihazı." diye konuştu.

Sağlık teknolojilerinde daha ileri hedeflere ulaşmak için tüm paydaşların birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "En iyisini üretiyoruz, en iyisini üretmeye devam edeceğiz, bunu net söylüyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sağlık teknolojileri alanındaki paydaşları bir araya getirecek yeni bir yapılanma üzerinde çalıştıklarını, gelecek yıl bu konuda Türkiye'de farklı bir söylem ortaya koyacaklarını belirterek, "Buna hazırlanıyoruz. Siz de hazırlanın." dedi.

Kaynak: AA