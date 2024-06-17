Sağlık Bakanı kazada yaralananları kurtaran yol açma yöntemini paylaştı: Yararını bir kez daha gördük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik kazasına giden itfaiye aracına "fermuar" yöntemiyle yol verilmesi üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaparak ambulanslara da yol verilmesi sırasında bu yöntemin önemine işaret etti.

"AMBULANSLAR İÇİN DE KULLANILMASINI ISRARLA VURGULADIĞIMIZ..."

Bakan Koca, Alaplı'da sürücülerin itfaiyeye yol verme yönteminin videosunu paylaşarak kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fermuar yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle alınan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun bayram trafiğinde araçlar itfaiyeye fermuar yöntemiyle yol verdi.

Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladığımız fermuar yönteminin yararını bir kez daha gördük. Kazada yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan iki kişi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılmış durumda. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."