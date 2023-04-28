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Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de bir sitede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de bir sitede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında 6 kişinin dumana maruz kaldığını, 1 kişinin de ayağında burkulma olduğunu belirterek, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında 6 kişinin dumana maruz kaldığını, 1 kişinin de ayağında burkulma olduğunu belirterek, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narlıdere'de bir sitede çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini kaydetti.

Bakan Koca, "6 kişi dumana maruz kalmış, 1 kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir." bilgisini paylaştı.

Olay yerinde 70 sağlık görevlisi ile 20 ambulans ve 2 UMKE timinin bulunduğunu belirten Koca, "İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Fahrettin Koca Narlıdere Twitter İzmir Güncel Haberler

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