Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de bir sitede çıkan yangına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında 6 kişinin dumana maruz kaldığını, 1 kişinin de ayağında burkulma olduğunu belirterek, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangında 6 kişinin dumana maruz kaldığını, 1 kişinin de ayağında burkulma olduğunu belirterek, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Narlıdere'de bir sitede çıkan ve söndürme çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini kaydetti.

Bakan Koca, "6 kişi dumana maruz kalmış, 1 kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir." bilgisini paylaştı.

Olay yerinde 70 sağlık görevlisi ile 20 ambulans ve 2 UMKE timinin bulunduğunu belirten Koca, "İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun." ifadesini kullandı.