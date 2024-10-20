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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Uzmanlardan oluşan özel bir komisyon oluşturulacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: Uzmanlardan oluşan özel bir komisyon oluşturulacak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastanelere düzenleme mesajı geldi. Bakan Memişoğlu, "Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir. Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Güncel

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Yorumlar (3)

Murat Yildirim:

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Selahattin Gurbuz:

Kaç yıldır ülke başındasınız nerdese tüm saglık bakanlarınız hastene sahibi bugune kadar neler neler döndüde yenımı uyandınız sgk dan ne paralar ne ilaclar temin edilip milyonlar kazandı insanlar

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Haksızsam Söyle:

İsrail’e bebek katili diyen hükümet, bu bebeklerin katili sizsiniz. Başka ülküde hükümet düşüren olayken biz de normal karşılanıyor.

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