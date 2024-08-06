Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Türk Tabipleri Birliği arasında görüşme gerçekleştirildi

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(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi bakanlık önünde açıklama yaptı. TTB Başkanı Alpay Azap, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. TTB olarak hep söylediğimiz gibi toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi, hekimlerin sağlıklı, güvenli bir ortamda çalışabilmesi için yapılacak olan her türlü uygulamaya sonuna kadar destek vereceğimizi hep söylüyoruz. Sayın Bakan'a da bunu ilettik. Kendisi de amacının bu olduğunu söyledi. Birlikte çalışabileceğimiz konusunda anlaştık" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin randevu talebine olumlu yanıt vermesi üzerine planlanan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. TTB heyeti, hekimlik mesleği ve sağlık alanı ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri iletti.

"Bizler açısından sevindiricidir"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve TTB heyetinin görüşmesi sonrası ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan TTB Başkanı Alpay Azap, "Bundan sonraki süreçte TTB ile bakanlık arasında diyalogun devam etmesi konusunda anlaştık" dedi. Azap, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 45 dakika süren verimli bir toplantı yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Bakan, bize bu randevuyu verdiğinde, biz üyelerimize bir elektronik posta göndererek, bu toplantıda dile getirilmesi gereken sorunları, çözüm önerilerini bizlere iletmeleri istemiştik. Hekim arkadaşlarımız 36 saat içerisinde bin 500'den fazla mesaj gönderdi. Onlardan gelen talepleri, görüşleri, önerileri TTB'nin bu zamana kadar yaptığı çalışmalar ışından Sayın Bakan'a aktarma fırsatı bulduk. Bundan sonraki süreçte TTB ile bakanlık arasında diyalogun devam etmesi konusunda anlaştık. Sayın bakan bu konuda bir yardımcısını da bizimle iletişim halinde bulunması için görevlendirmiş oldu. Bu bizler açısından sevindiricidir.

"En önemli sorun sağlıkta şidddet"

TTB olarak hep söylediğimiz gibi toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi, hekimlerin sağlıklı, güvenli bir ortamda çalışabilmesi için yapılacak olan her türlü uygulamaya sonuna kadar destek vereceğimizi hep söylüyoruz. Sayın Bakan'a da bunu ilettik. Kendisi de amacının bu olduğunu söyledi. Birlikte çalışabileceğimiz konusunda anlaştık. Hekim arkadaşlarımızın ilettiği en önemli konu sağlıkta şiddet. Bu ülkemiz için büyük bir sorun. Çok boyutlu bir şekilde ele alınması ve kararlılıkla üzerine gidilmesi gereken bir sorun. Sayın Bakan da hekimliğin itibarının artırılması gerektiğini söyledi. Sadece yasal düzenlemelerle sonuç alınamayacağını aktarmış oldu. Hekimlik mesleğine sahip çıkacağını ifade etti. Biz de kendisine destek olabileceğimizi iletmiş olduk. TTB'nin sağlıkta şiddet üzerine çalışan bir çalışma grubu var. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştayda sorunları kitap haline getirmiştik. Onu da Sayın Bakan'a ilettik."