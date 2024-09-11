Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, engelli ve yaşlı bireylere ziyarette bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da engelli ve yaşlı bireylere ziyarette bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, MİA Yaşam Merkezini ziyaret etti. Merkez bünyesinde hizmet alan engelli ve yaşlı bireylerle, özel gereksinimli çocuklarla ve tıp merkezinde tedavi gören hastalarla bir araya geldi."