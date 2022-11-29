Maaş aldı mı, operasyon yaptı mı? Bakan Koca, ülke gündemine oturan sahte doktorla ilgili ilk kez konuştu

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 ay boyunca ameliyatlara giren sahte doktor Ayşe Özkiraz'a ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ya da maaş alması söz konusu değil.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MAAŞ ALMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da sahte diploma ile doktorluk yaptığı ortaya çıkan ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'a ilişkin de konuştu. Koca, ''Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız. Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

''Bundan sonrasında başka bir örnek olup olmadığına dair diplomalar sorgulanacak mı'' sorusuna da yanıt veren Koca şu ifadeleri kullandı: ''Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim alt yapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz.''

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ayşe olan adını, düzenlediği sahte belgelerde 'Ayşem' olarak yazdıran Özkiraz'ın ifadesi de ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan, üniversite sınavını kazamamasına rağmen ailesine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığı yalanı söyleyen Özkiraz'ın ifadesinde şunları söyledi:

"Ortaokulu Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesi'nde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenliğini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim."

"PASAJDA ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI BASTIRDIM"

Çapa Tıp Fakültesi'ne girebilmek için İstanbul Eminönü'nde bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdığını söyleyen Özkiraz, "Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Bu sebeple şüphe duyulmuyordu. Okula gitmediğim zamanlarda da İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Ayrıca aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi personel kimlik kartlarını da bastırdım. Ancak bunları hiçbir yerde göstermedim. Plaketleri de Instagram'dan bir sayfa ile görüşerek yaptırdım" dedi.

"ACİLDE DURUP VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Zaman zaman İstanbul'dan Çerkezköy'e geldiğini söyleyen Özkiraz, "2021 yılının Kasım ayı içerisinde annem hastalandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne getirdik. Burada N.Ö. isimli acil hekimine kendimi doktor olarak tanıttım. Annemi muayene ettirdim. Sonra da birkaç kez daha Çerkezköy Devlet Hastanesi acil bölümüne geldim. Acilde durup vakit geçirmek istediğimi söyledim. F.Ç. isimli doktor bana izin verdi. Onun izniyle hastanede vakit geçirdim. Burada bulunduğum zaman zarfında doktor koltuğuna oturduğum olmuştur. Boynuma stetoskop da takmıştım. Bu stetoskopu medikalciden almıştım. Acilde bulunduğum zaman zarfında kesinlikle hasta muayene etmedim, ancak muayeneleri izledim. İfade ettiğim üzere sadece birkaç kez acil bölümüne geldim" ifadelerini kullandı.

AMELİYAT YAPIP DİKİŞ ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Doktor M.K.'nın kendisine yanına gidip gelebileceğini söylediğini ifade eden Özkiraz, "Bu şekilde Çocuk Cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım. Burada muayenelere katıldım. Doktor M.K. kurmuş olduğum ilişkiye istinaden Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki tüm cerrahi branşların doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nın hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Bunları yaptığımdan doktor M.K.'nın haberi vardı. Kendisi bana müsaade etti. Hatta benim kolumdan tutup beni ittirip 'çocuğum diksin' diyordu. Sadece Dr. M.K.'nın ameliyatlarına katılmadım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım. Ancak bu diğer doktorların ameliyatlarında herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Sadece gözlemci oldum. Bu ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede beni herkes sevmişti. Hemşireler, genel cerrah… sürekli görüştüm. Burada bulunduğum zaman zarfında zaman zaman önlük, forma giyip, stetoskop takıyordum. Birçok kez muayene ve ameliyata katıldım" diye konuştu.