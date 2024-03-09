LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinin ruhsat sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, "Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog vb. istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında; kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler! Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler" dedi.

LÖSANTE HASTANE'NE 7 YILDIR RUHSAT VERİLMEMESİ

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavisi için kurulan Ankara'daki Lösante Hastanesi'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından 7 yıldır tam ruhsat verilmediği belirtilerek bu sebeple yüzde 20 kapasite ile çalışabildiği iddia ediliyordu.

BAKAN KOCA: LÖSEMİ HASTALARINI İSTİSMAR ETMEMELİLER

Bakan Koca, Pendik'teki ziyaretleri sırasında bir kişinin "LÖSANTE'ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı. Koca, "Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog vb. istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında; kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler! Kesinlikle. Nokta!" diye konuştu.

"LÖSEMİ DİYE GÖSTERİP DİĞER ALANLARLA İLGİLİ HASTANE İSTEMEK İSTİSMARDIR"

Sözlerini sürdüren Koca, "Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler. Buradan herkese duyurarak söylüyorum. Diyorum ki; lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için Hematoloji vb. hekim istihdamından sonuna kadar ama kadın doğum gibi, ortopedi gibi, beyin cerrahisi gibi branşlarla ilgili lösemili hastalarımızı istismar ederek onun kapısını parayla hizmet ettikleri hizmetlerinin önünü açmasınlar. Nokta!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde lösemi ve kanser hastalarının tedavisi amacıyla kurulan ancak sadece 75 yatak kapasitesi ile çalışmasına izin verilen ve 7 yıldır da tam ruhsat alamayan Lösante Hastanesi çalışanları ve hasta yakınları, Ankara'da eylem yapmıştı.Eylemde "Lösante'ye tam ruhsat" sloganları atıldı ve "Sağlık bakanının hastanesi kadar yatak ve doktor istiyoruz' yazılı pankartlar açıldı.

Eyleme, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Adana'dan gelen ve yakınları kanser tedavisi gören aileler de katıldı. Yapılan konuşmalarda da, "Lösante'ye yatak ve doktor kadrosu verilmelidir. Sağlık Bakanı sadece kendi hastanesi için değil, herkes için eşit düşünmelidir. Bugüne kadar sabırla bekledik, yüreğimiz yanıyor, çocuklarımız ölüyor. Lösante Hastanesi'ne engel olmayın. Çocuklarımız lösemi ve kanserden ölmesin. Hastanemize tam ruhsat verilene kadar pes etmeyeceğiz" denildi.