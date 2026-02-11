Su dolan alt geçitte ölen kamyonet sürücüsünün kardeşi: Umarım son olur

İZMİR'in Torbalı ilçesinde sağanak sırasında suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalarak yaşamını yitiren sürücü Mehmet Ekinci'nin (58) kardeşi Fazlı Ekinci (38), yürütülen adli süreci takip ettiklerini belirterek, "Sorumlular kimse cezasını alsın. Mehmet Ekinci umarım son olur" dedi.

İzmir'de 5 Şubat akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde su birikti. Alt geçitten geçmek isteyen, makine onarım işiyle uğraşan, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ekinci, 45 E 3077 plakalı kamyoneti su birikintisinde 'stop' edince mahsur kaldı. Kendisine ulaşamayan ailesinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verilirken, alt geçit dronla görüntülendi.

'BETON BARİYERLER KONULSAYDI'

Ağabeyinin ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını belirten kardeşi, mühendis Fazlı Ekinci, olay gününü anlattı. Fazlı Ekinci, "Ağabeyim beni en son saat 18.15'te aradı. Arızalı olan bir aracımız vardı, onu servise götürmemi istedi. 'Tamam' dedim. Daha sonra yengemi aramış. 'Eve dönüyorum. Bir şey lazım mı? Ekmek, yoğurt alayım mı?' demiş. Saat 21.30'da yeğenim arayıp, babasına ulaşamadığını söyledi. Bizler de kendisine ulaşamayınca 112'yi arayarak durumu bildirdik. Daha sonra komutan bizi arayıp, acı haberi verdi" dedi.

Alt geçidin yapısına dikkati çeken Ekinci, "Su dolan alt geçit, doğal bir huni biçiminde yapılmış. Nasıl bir mimarisi ya da altyapısı var; bilmiyorum. Nasıl böyle bir yer yol olarak kullanılır? Etrafına şerit çekildiği söyleniyor ama gittiğimizde şerit görmedik. Madem böyle bir sorun var, beton bariyerler konulsaydı. Kimse orayı kullanmasaydı" diye konuştu.

'AĞABEYİM ÇIKAMAMIŞ'

Olaydan önce aynı noktada başka bir sürücünün de mahsur kaldığını öğrendiklerini belirten Fazlı Ekinci, "Görgü tanıklarının anlattığına göre önünden bir araç geçmiş, ağabeyim de arkasından devam etmiş. Suyun yükselmesiyle ağabeyim araçta kalıyor. Diğer araçtaki sürücüyü kurtarmışlar. İtfaiye ekipleri oradaymış ama su bir anda yükselmiş. Ağabeyim çıkamamış" dedi.

'BİZİ ÜZMEYECEK AÇIKLAMALAR BEKLİYORUZ'

Sürece ilişkin yapılan bazı açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirten Ekinci, "AK Parti'li bir meclis üyesinin gidip yerinde inceleme yaptığını ve açıklamalar yaptığını gördüm, kendisine teşekkür ediyorum. Ancak CHP'li bir grubun 'Bizim sorumluluğumuzda değil' şeklindeki açıklamaları bizi üzdü. CHP İl Başkanı'ndan böyle bir açıklama duymak, bizi çok üzdü. Keşke bunun yerine 'Bir insanı kaybettik, çok üzgünüz. Bu işin aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız' deselerdi. 'Bizim sorumluluğumuzda değil' deyip, bu işten sıyrılmak istemeleri veya olayı başka yerlere atmaları üzüyor. Biz zaten sorumlunun kim olduğunu savcılıktan bekliyoruz. Herkesin bizi üzmeyecek açıklamalar yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ'

Adli sürecin takipçisi olduklarını vurgulayan Ekinci, "Savcımızla iletişim halindeyiz. Dosyalarımız hazırlanıyor. Gerekli işlemler bittikten sonra iddianame sunulacak. Sonuna kadar arkasındayız, takipçisiyiz. Yasal olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Sorumlular kimse cezasını alsın. Yasal olarak cezası olsun ki Mehmet Ekinci umarım son olsun. Başkalarının da canı yanmasın. İnşallah biz de böyle ismini yaşatırız" dedi.