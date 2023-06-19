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Sağanak yağmur yolları göle çevirdi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran ve metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kentte Organize Sanayi Bölgesi yolunu dere yatağına çevirirken bazı dükkanları da su bastı. Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte zorluk yaşarken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.

Sağanak yağmur yolları göle çevirdi
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran ve metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kentte Organize Sanayi Bölgesi yolunu dere yatağına çevirirken bazı dükkanları da su bastı. Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte zorluk yaşarken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi Zonguldak Çaycuma Güncel Haberler

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