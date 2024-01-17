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Safranbolu'da Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 81 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor. Mustafa Yıldız'dan bir daha haber alınamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri köpekle arama çalışması yürütüyor. Yaşlı adamın alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 81 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

Tayyip köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Yıldız'dan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Yıldız'ın bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede köpekle arama çalışması yürüttü.

Ekiplerin alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamı arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Yıldız Safranbolu Jandarma Karabük Yaşam Güncel Haberler

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