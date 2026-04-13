Karabük'te boz ayılar fotokapanla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğasever Ömer Faruk Korkmaz, yerleştirdiği fotokapana boz ayıların görüntülerini kaydetti. Yaban hayatını izlemek amacıyla yapılan bu çalışma, bölgedeki yaban hayvanlarının takibi açısından önemli.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu