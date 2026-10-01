Safranbolu'da 200 yıllık konakta çıkan yangın söndürüldü, giriş katında hasar oluştu

Safranbolu'da 200 yıllık konakta çıkan yangın söndürüldü, giriş katında hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Safranbolu'da 2 katlı tarihi konağın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın Safranbolu Belediyesi itfaiyesince söndürüldü, yaklaşık 200 yıllık konakta giriş katı hasar gördü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Babasultan Mahallesi Eflani Sokak'taki 2 katlı tarihi konağın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın, Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen konağın giriş katında hasar oluştu.
Kaynak: AA