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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, seçim projelerini tanıttı

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Safranbolu Belediye Başkanı ve CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim projelerini düzenlediği toplantıda tanıttı. Köse, 41 projeyle ilgili bilgi verdi ve adaylarını tanıttı.

Safranbolu Belediye Başkanı ve CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim projelerini düzenlediği toplantıda tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Köse, Safranbolu Belediyesi Karşılama Merkezi, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Merkez Park Düzenleme ve Yeraltı Otopark ve Bulak Barajı Göletpark'ı gibi çalışmaların yer aldığı 41 projeyle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Köse, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarını tanıttı.

Programa, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, il ve ilçe belediye başkan adayları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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