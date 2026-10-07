Safra yolları olmayan Ece bebek, annesinden nakledilen karaciğer dokusuyla iyileşti

Safra yolları oluşmadığı için karaciğer yetmezliği yaşayan 6,5 aylık Ece Kızılot, annesinden alınan karaciğer dokusunun nakliyle sağlığına kavuştu.

Ordu'da yaşayan Esra ve Ersoy Kızılot çiftinin ikiz bebekleri Ece ve Eda, 6,5 ay önce dünyaya geldi.

Çift, kilo alamayan ve sürekli ağlayan Ece bebeği hastaneye götürdü. Hastanede bebeğe biliyer atrezi (safra yollarının doğumsal olarak yokluğu) teşhisi konuldu.

Safra yolu için yapılan 2 ameliyata rağmen sağlık durumu kötüye giden, karaciğer yetmezliği nedeniyle siroz teşhisi de konulan bebeğe, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point İzmir Hastanesi'nde anneden alınan karaciğer dokusu nakledildi.

"İleride bugünleri ona anlatacağım"

Anne Esra Kızılot, AA muhabirine, bebeğine 2 aylıkken teşhis konulduğunu, onu kaybetme korkusu yaşadığını söyledi.

Hastanenin karaciğer nakli sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu'ya teşekkür eden Kızılot, "Kızımız iyileşti, mutluyuz. Anne ve baba olan herkes bunu yapar. Evladım iyi olsun yeter ki başka bir şey istemedim. Çok mutluyum, sağlığına kavuştu. Acıları dindi. İleride bugünleri ona anlatacağım." diye konuştu.

Baba Ersoy Kızılot da eşinin fedakarlık yapıp ciğerini verdiğini belirterek, "Eşim, benim de çocuklarımızın da kahramanı. Çok büyük korkuları atlattığımız için şu an çok mutluyuz." dedi.

Prof. Dr. Murat Zeytunlu ise küçüklerde nakil için yaklaşık 100 gram civarında bir karaciğere ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Ama 100 gram karaciğer dokusu bulabilmek mümkün değil. O zaman karaciğer dokusunu bir miktar daha küçültüp nakli gerçekleştiriyoruz. Bu sayede de uygun organ bulunmuş oluyor." diye konuştu.

Ekipten Ece'ye "Pamuk Prenses" ismi

Çocuk gastroenterolojisi uzmanı Prof. Dr. Funda Çetin, Ece bebeği sağlığına kavuşturmak için zamanla yarıştıklarını anlattı.

Annenin büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"6 ay önce anne ikiz gebelikle 2 çocuğu karnında taşımış, sonrasında 6 ay 2 çocuk bakmış bir anne. Annelik böyle kutsal bir şey. 6 aya gelince, artık yolun sonu olduğunu anlayınca Ece'ye tekrar hayat vermek, şans vermeyi istiyor. Niye Pamuk Prenses diyorsunuz? Ece ismi kraliçe demek. Siroz teşhisi konulan bebeklerimizin geldiklerinde sarı ve yeşil halleri vardır. Başarılı bir cerrahiyle o safra akışı sağlandıktan sonra bugünden yarına bembeyaz açılıverir. Biz gördük ki Ece'miz bembeyaz, pembe-beyaz bir bebekmiş. Onun için adı 'Pamuk Prenses.' Bütün ekiple böyle diyoruz."

Kaynak: AA