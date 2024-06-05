Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 25'incisi düzenlenen "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

İstanbul Mustafa Kemal Merkezi Attila İlhan Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Sadri Alışık Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Oyuncu Kerem Alışık, çeyrek asırdır ödüllerin verildiğini belirterek, "Ne garip ana oğul iki kanayan yüreğin acısından doğan bu ödüllerin birincisini düzenlerken yirmi beşincisini değil yapabilmek düşünmek bile bir asır kadar uzaktı. Ama bugün anladım ki bir an kadar yakınmış." dedi.

Alışık, 24 yılda bir çok şey yaşandığına işaret ederek, "Belki bundan sonraki zamanlarda daha bir sürü şey değişecek. Belki bizler de uzaklara gitmiş olacağız ama Sadri Alışık Ödülleri her sene her şeye rağmen devam edecek." şeklinde konuştu.

Ödül alan ve ödüle aday olan tüm meslektaşlarını kutlayan Alışık, "Başarılarının devamını diliyorum. Bu geceyi organize eden, bu oluşumları yürüten, yöneten, işini canıyla yapan SAKM'nin o yürekli ve çabalı ailesine başta Sadri Alışık'a (torunu) derin sevgi, saygı ve selamlarımı yolluyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Tiyatro Onur Ödülü" Göksel Kortay'a verildi

Sadri Alışık Akademisi öğrencilerinin dans gösterisi ile başlayan gecede, "Tiyatro Onur Ödülü"nü Göksel Kortay, "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü"nü Serpil Tamur aldı.

Tamur ödülünü alırken "Çolpan İlhan benim için muhteşem bir insandı. Onun adına verilen ödülü onun diktiği kostümle alıyorum. Gözüm gibi bakıyorum bu kostüme. Hayatımın Oscar ödülüdür bu benim için." ifadesini kullandı.

Türker İnanoğlu adına ilk kez verilen "Türker İnanoğlu Vefa Ödülü" Yeşilçam'ın emektar oyuncuları İhsan Gedik ve Mehmet Uğur'a takdim edilirken, Burak Dakak da "Ayhan Işık Özel Ödülüne" layık görüldü.

Şener Şen "Sinema Onur Ödülü"ne değer görüldü

Gecede "Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü" Ece Bağcı, "Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü" Merve Dizdar, "Safa Önal Özel Ödülü" İbrahim Arıcı, Melis Sevinç, Melisa Bostancıoğlu ve Mert Can Sevimli, "Sinema Onur Ödülü" ise Şener Şen'in oldu.

"Sinema Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Nur Sürer, "Sinema Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Cem Davran, "Sinema Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Nurcan Eren, "Sinema Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Ahmet Varlı, "Sinema Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Derya Karadaş, "Sinema Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Celal Kadri Kınoğlu, "Sinema Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Hazar Ergüçlü, "Sinema Komedi ya da Kara Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" da Erkan Kolçak Köstendil seçildi.

Özlem Zeynep Dinsel ve Berkay Ateş en başarılı tiyatro oyuncuları seçildi

"Tiyatro Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ayşe Lebriz Berkem, "Tiyatro Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Ahmet Saka, "Tiyatro Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Özlem Zeynep Dinsel, "Tiyatro Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Berkay Ateş, "Tiyatro Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Yağmur Damcıoğlu, "Tiyatro Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Rojhat Özsoy, Tiyatro Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Merve Polat olurken, "Tiyatro Komedi, Kara Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü ise Onur Berk Arslanoğlu'na verildi.

Emrecan Karakurum ile Simge Sabancılar'ın "Üstün Akmen Umut Vadeden Genç Oyuncu Ödülü"ne değer görüldüğü gecede, Peer Gynt Düzenleniyor (Pax Tiyatro) "Seçici Kurul Özel Ödülü", Bir Tatlı Kaşığı Çamur (Nushu Tiyatro) ise "HDI Sigorta Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Gecenin sonunda katılımcılar sahneye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.