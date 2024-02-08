Sadık Ahmet Filmi Oscar Ödüllerine Aday Adayı Olacak

BATI Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Oscar ödüllerine aday adayı olacak ' Sadık Ahmet' filmindeki sahnelerin tamamen gerçeklere dayandığını belirterek, "Eşim hiçbir zaman yaşadığı ülkeye, devlete karşı gelmedi. Sadece insan hakları çerçevesinde mücadelesini verdi. Maalesef yapılanları kınıyorum. Bizim acımız büyük ve bu yapılanları kınıyorum" dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi tarafından Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik hakları için yıllarca mücadele veren merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı ' Sadık Ahmet' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezindeki sinemada gerçekleştirilen film gösterimine merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, kızı Funda Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi Başkanı Ayhan Beyli, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'YAŞADIKLARIMIZIN HEPSİ AKTARILDI'

Işık Ahmet, filmde Sadık Ahmet'in hayatının bir bölümünün yer aldığını ve çekimlerinin güzel olduğunu belirterek, "Hayatının beyaz perdeye aktarılması ve onun yaşaması, yaptıkları gelecekteki Türk çocuklarına, Türk gençlerine örnek olacağına inanıyorum. Türk olmanın suç olduğu bir ülkede yaşadık. Ama o her zaman kendisine 'Türküm' dedi ve topluma da aynı şekilde 'Ne mutlu Türküm diyene' dedi. Olayların hepsi gerçek. Yaşadıklarımızın hepsi aktarıldı. Hatta hafifletilmiş gerçekler. Daha fazlası da var" diye konuştu.

'FİLMİ HER İZLEDİĞİMDE DAHA DA DUYGULANIYORUM'

' Sadık Ahmet' filmi için Oscar ödüllerine aday adayı olarak başvuru yapılacağını ifade eden Işık Ahmet, "Oscar aday adaylığı başvurusu için filmin gösterimi sinemalardan bir süreliğine kaldırılacak. Tabi Oscar'ın prosedürü gereği kaldırılacak. Ama özel gösterimler olacak. Çok az bir zaman kaldı. İnsanımızda gelip izlemek istiyor. Filmi her izlediğimde daha da duygulanıyorum. Milli bir kahramanın gayet insan hakları çerçevesinde ülkesine karşı gelmeden tamamen kanunların ve Lozan Barış Antlaşması gereğince hareket etmesinin herkese örnek olduğunu görüyorum. Filmi çok güzel buluyorum. Olması gereken de buydu. Bu insanların doğdukları yerlerden göç ederek, mübadeleyle de gelerek ve insanın yaşadığı ülkede baskılardan dolayı kaçıp gelmeleri, doğdukları yerde ölmemelerini kötü buluyorum. İnsanın doğup, büyüdüğün yerde insanca yaşaması ve buralarda ölmesi gerekiyor. Ama maalesef yapılan baskılardan dolayı bunlar olmadı. Ben o yüzden de çok üzgünüm. Eşim hiçbir zaman yaşadığı ülkeye, devlete karşı gelmedi. Sadece insan hakları çerçevesinde mücadelesini verdi. Maalesef yapılanları kınıyorum. Bizim acımız büyük ve bu yapılanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN İLHAM KAYNAĞI OLDU'

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük ise Batı Trakya Türklerinin 7 asırdır yaşadıkları topraklarda özellikle son dönemde Türk kimliğinin inkarına yönelik asimilasyon politikalarına karşı mücadelelerinde Dr. Sadık Ahmet'in mücadeleci ruhunu, azim ve kararlılığı bir arada olmalarının her zaman ilham kaynağı olduğunu söyledi. Küçük, "Dr. Sadık Ahmet, toplumsal baskılara karşı milli mücadelemize öncülük etmiş ve fitili ateşleyen kıvılcım olmuştur. Batı Trakya Türk azınlığının kimlik ihlali karşısındaki tutumu da, mücadelesi de Dr. Sadık Ahmet önderliğinde toplum olarak topyekun birlik ve beraberlik içerisinde olmuştur" dedi. Daha sonra filmin gösterimi yapıldı.