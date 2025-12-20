Haberler

Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyede 2 saatten fazla ifade verdi. Saran'ın ifade sonrası Adli Tıp'ta kan ve saç örnekleri alınacak.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak suçlamalarıyla ifade verdi.
  • Sadettin Saran'ın ifade işlemi 2 saatten fazla sürdü ve tamamlandı.
  • Sadettin Saran, ifade sonrası kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

Saran'ın evinde dün akşam arama yapılmış, Fenerbahçe Başkanı'nın yurt dışında olduğu öğrenilmişti. Saran soruşturma haberini öğrenir öğrenmez, Türkiye'ye döndü. Gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen Saran'ı yöneticiler ve taraftarlar karşıladı.

Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Saran, savcıya ifade vermek üzere bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

2 SAATTEN FAZLA İFADE VERDİ

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade 2 saatten fazla sürdü.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERECEK

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; ifade sonrası Sadettin Saran, kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek.

SARAN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak olduğu öğrenildi. Ayrıca CNN Türk muhabiri Merve Tokaz canlı yayında yer verdiği iddiada, Saran'ın "uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden" de suçlandığını söyledi.

SARAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından Saran'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

