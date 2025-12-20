Haberler

İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Transfer görüşmeleri için İtalya'nın Milano kentinde bulunan Sadettin Saran, ifadeye çağrılmasının ardından yurda döndü ve kendisini karşılayan, "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" sloganları atan taraftarlara teşekkür etti.

  • Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için İstanbul'a döndü.
  • Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.
  • Saran'ın sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında "Uyuşturucu madde temin etmek " ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve evinde arama yapılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, transfer görüşmeleri kapsamında İtalya'nın Milano kentinde bulunuyordu. İfade vermek için yurda dönen Saran'ın uçağı gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

FENERBAHÇE TARAFTARI DESTEK VERDİ

Saran'ı havalimanında karşılayan taraftarlar, "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" sloganları atarken, kısa bir açıklama yapan Saran kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

"TEŞEKKÜR EDERİM!"

Fenerbahçeli taraftarlar, aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

İFADE VERECEK

Fenerbahçeli bazı yöneticiler ile çok sayıda taraftar, Başkan Sadettin Saran'a destek vermek amacıyla havalimanında hazır bulundu. Saran'ın sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran şüpheli sıfatıyla adliyeye ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

SARAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından Saran'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

