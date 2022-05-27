SADAT yöneticisi Ersan Ergür'ün "Ülkeyi sandıkta teslim etmeyiz" paylaşımı tepki çekti! Önce sildi sonra açıklık getirdi - Haberler

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittiği Sadat, bu kez başka bir konu ile gündeme geldi.

"ÜLKEYİ, DÜŞMANLARLA İŞBİRLİĞİ YAPANLARA SANDIKTA TESLİM ETMEYİZ"

Sadat'ın kurucularından ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Tweet'te, Kuzey Irak'ta şehit olan askerlerimizin fotoğraflarını paylaşan Ergür, "Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. Etmeyeceğiz. Vatan sağolsun." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI SİLİP TEPKİLERE YANIT VERDİ

Bu paylaşımın ardından Ergür'ün sandık ve seçimle ilgili ne demek istediğine dair çeşitli yorumlar yapıldı. Birçok kullanıcısı bu sözlere tepki gösterdi. Paylaşımını bir süre sonra silen Ergür, eski CHP'li vekil Eren Erdem'in "Şahıs SADAT kurucusudur. Darbe imasında bulunmuştur. Resmi seçim sonuçlarını tanımayacakmış… Kayıtlara geçsin." açıklamasını alıntılayarak yanıt verdi.

Ergür, tepkilere paylaşımında "Böyle bir niyetimiz olduğuna dair iftiraya uğramış ve bunu şiddetle reddetmişken vazgeçip bir tweetle güya iddiaları haklı çıkarmaya karar verdim öyle mi? Eğer öyleyse neden sileyim? Kastım milletin ferasetiyle sandıkta bana göre yanlış olacak bir seçim yapmayacağına inancımdı." ifadelerini kullandı.

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