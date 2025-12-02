Sadakataşı Derneği'nden Suriye'de 4 Bin Aileye Gıda Yardımı
Sadakataşı Derneği, Suriye'de Dera ve Şam kırsalından Süveyda'ya göç eden 4 bin aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. İçerisinde temel gıda maddeleri bulunan koliler, Suriye halkına insani yardımların sürekliliğinin vurgulandığı bir açıklamayla duyuruldu.
Dernekten yapılan açıklamada, Dera ve Şam kırsalından Süveyda bölgesine göç eden 4 bin aileye içerisinde un, tuz, şeker, çay, pirinç, sıvı yağ, mercimek, bulgur, salça ve konserve bulunan gıda kumanyası ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Suriye halkına düzenli şekilde ulaştırılan insani yardımların devam edeceğini ifade etti.
Suriye'ye yönelik yardım kampanyasına destek olmak isteyenlerin derneğin internet sitesi üzerinden bilgi alabileceği hatırlatıldı.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel