Haberler

Saçaklızade Vakfı günlük 3 bin aileye iftar yemeği ulaştırıyor

Saçaklızade Vakfı günlük 3 bin aileye iftar yemeği ulaştırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 33 yıl önce kurulan Saçaklızade Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere iftar öncesi sıcak yemek ulaştırıyor.

Kahramanmaraş'ta 33 yıl önce kurulan Saçaklızade Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere iftar öncesi sıcak yemek ulaştırıyor.

Vakfın aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan üç çeşit yemek, iftar öncesi kent merkezinde oluşturulan dağıtım noktalarına getirilerek vakıf gönüllülerince ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Saçaklızade Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdöğen, AA muhabirine, eğitimden sosyal projelere, öğrenci burslarından gıda ve giyim yardımlarına kadar birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Vakfın aşevinde hazırlanan sıcak yemek ikramından günlük 3 bin ailenin faydalandığını anlatan Demirdöğen, kendi mutfaklarında ne pişiyorsa aşevinde de aynı yemeklerin hazırlandığını belirtti.

Demirdöğen, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerinin yemekle sınırlı olmadığını, bunun yanında gıda kolisi ve kıyafet desteği de sağladıklarını ifade ederek "Saçaklızade Vakfı insana önem veriyor. Günlük 3 bin civarında insan yemek alıyor buradan. Personelimiz 30 senedir tecrübeli zaten. Yemeklerimiz de sıradan yemekler değil yani hepimizin rahatça yiyebileceği nimetlerdir. Bu uygulama 30 senedir devam ediyor. Ramazan boyunca da bu yemek servimiz bu düzende devam edecek. Eksilmeyecek, çoğalacak inşallah." diye konuştu.

Yardımlar farklı alanlarda da sürüyor

Sıcak yemek ikramının yanında hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık bin aileye de gıda kolisi dağıtımına başladıklarını aktaran Demirdöğen, hayırseverlere teşekkür etti.

Ayrıca vakıf olarak eğitime de çok önem verdiklerini belirten Demirdöğen, bu kapsamda kentte 3 okul açtıklarını, bunun yanında ise her yıl ortalama 90 üniversite öğrencisine burs sağladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
TEM'de iki tır çarpıştı! Şoför araçta sıkıştı

TEM'de feci kaza! Şoför araçta sıkıştı
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi

Hepsi polis! Bu fotoğraf dev operasyondan dakikalar önce çekildi
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

''Bacaklarım kadar sesim de titredi''
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı