Saçaklızade Vakfı günlük 3 bin aileye iftar yemeği ulaştırıyor

Kahramanmaraş'ta 33 yıl önce kurulan Saçaklızade Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere iftar öncesi sıcak yemek ulaştırıyor.

Vakfın aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan üç çeşit yemek, iftar öncesi kent merkezinde oluşturulan dağıtım noktalarına getirilerek vakıf gönüllülerince ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Saçaklızade Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdöğen, AA muhabirine, eğitimden sosyal projelere, öğrenci burslarından gıda ve giyim yardımlarına kadar birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Vakfın aşevinde hazırlanan sıcak yemek ikramından günlük 3 bin ailenin faydalandığını anlatan Demirdöğen, kendi mutfaklarında ne pişiyorsa aşevinde de aynı yemeklerin hazırlandığını belirtti.

Demirdöğen, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerinin yemekle sınırlı olmadığını, bunun yanında gıda kolisi ve kıyafet desteği de sağladıklarını ifade ederek "Saçaklızade Vakfı insana önem veriyor. Günlük 3 bin civarında insan yemek alıyor buradan. Personelimiz 30 senedir tecrübeli zaten. Yemeklerimiz de sıradan yemekler değil yani hepimizin rahatça yiyebileceği nimetlerdir. Bu uygulama 30 senedir devam ediyor. Ramazan boyunca da bu yemek servimiz bu düzende devam edecek. Eksilmeyecek, çoğalacak inşallah." diye konuştu.

Yardımlar farklı alanlarda da sürüyor

Sıcak yemek ikramının yanında hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık bin aileye de gıda kolisi dağıtımına başladıklarını aktaran Demirdöğen, hayırseverlere teşekkür etti.

Ayrıca vakıf olarak eğitime de çok önem verdiklerini belirten Demirdöğen, bu kapsamda kentte 3 okul açtıklarını, bunun yanında ise her yıl ortalama 90 üniversite öğrencisine burs sağladıklarını sözlerine ekledi.