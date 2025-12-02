Sabri Ülker Vakfı, Geleceğin Bilim Lideri Ödülü için Başvuruları Açtı

SABRİ Ülker Vakfı'nın beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı konularında gerçekleştirilen projeleri ve genç bilim insanlarını ödüllendirdiği ' Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü' için başvuru süreci başladı.

Sabri Ülker Vakfı, bilime ve bilimsel gelişmelere katkı sunan genç bilim insanlarını 10'uncu yılında ödüllendirmeye hazırlanıyor. Dünyadan ve Türkiye'den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul'un değerlendirmesiyle sahibini bulacak olacak ödüle başvurular 31 Ocak 2026'ya kadar web adresinden alınacak.

Sabri Ülker Vakfı'nın, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında yenilikçi bilimsel araştırmaları teşvik eden Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'ne yönelik 2026 başvuruları açıldı. Bu sene kuruluşunun 15'inci, ödülün 10'uncu yıl dönümünü kutlayan Sabri Ülker Vakfı, 'Geleceğin Bilim Lideri'ni keşfetme vurgusuyla ödülün kapsamı ve etki alanını da global ölçekte genişlettiğini duyurdu.

Ödülün değerlendirme süreci, ulusal ve uluslararası arenada referans kabul edilen bilim insanlarının yer aldığı güçlü bir seçici kurul tarafından yürütülecek. Dünyadan ve Türkiye'den önde gelen bilim insanlarından oluşan Seçici Kurul'da yer alan isimler hakkında detaylı bilgi web adresinde yer alıyor.

Başvuru koşulları ve başvuru detayları için 31 Ocak 2026'ya kadar web adresinden bilgi edinilebilecek.