Sabiha Gökçen Havalimanı, Sakarya Üniversitesi ile Altyapı Geliştirme Protokolü İmzalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) arasında, havalimanının mevcut ve gelecekteki altyapısının geliştirilmesine yönelik bilimsel, teknik ve akademik alanları kapsayan mutabakat sözleşmesi imzalandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın pist, taksi yolu, apron ve ilişkili altyapısının uzun ömürlü, güvenli ve sürdürülebilir işletiminin sağlanması, bu alanlarda yürütülecek çalışmalara bilimsel ve teknik katkı sunulması, tüm süreçlerin ICAO, FAA, EASA gibi uluslararası havacılık standartlarıyla tam uyumlu şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Sözleşmeyle HEAŞ personelinin akademik gelişimini desteklemeye yönelik lisansüstü programlara yönlendirilmesine, teknik eğitim ve sertifikasyon süreçleriyle uzmanlık alanlarının güçlendirilmesine, hazırlanacak teknik raporlar, projelendirme çıktıları ve akademik yayınlar ve HEAŞ'ın karar alma süreçlerine katkı sağlayarak, havalimanı işletmeciliğinde veri temelli ve önleyici bakım kültürünün yaygınlaşmasına destek olunacak.

Sözleşmeyi, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ile HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Al, sözleşmenin üniversitenin bilimsel birikimini sahaya taşıyan somut adım niteliğinde olduğunu aktardı.

Al, işbirliğinin sadece teknik anlamda değil aynı zamanda sürdürülebilirlik, güvenlik ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması bakımından büyük değer taşıdığını belirterek, "Üniversitemiz araştırma odaklı yaklaşımıyla, havacılık alanında geliştirilecek projelerde dijital ikiz uygulamalarından yapay zeka destekli bakım süreçlerine kadar yenilikçi çözümler sunacaktır. Böylece hem HEAŞ'ın operasyonel gücünü artırmayı hem de ülkemizin akıllı ulaşım altyapısı vizyonuna akademik katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olarak sürekli gelişen bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Büyümenin sürdürülebilirliğinin ancak bilimsel bilgi, teknik uzmanlık ve nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu kaydeden Kacır, "Sakarya Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, havacılıkta sürdürülebilirlik ve inovasyon vizyonumuzu güçlendiren stratejik bir adımdır. Bu protokolün ülkemizin havacılık altyapısına, bilgi birikimine ve insan kaynağına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.