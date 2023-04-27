Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, havalimanının dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafına toplam 8 sandık kuruldu.

Yurt dışı kayıtlı seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylarını kullanmaya başladı.

Vatandaşlar, havalimanındaki oy kullanma işleminin güvenli olduğunu, yurt dışında yaşasalar da Türkiye'deki gündemi takip ettiklerini belirterek, herkese oy kullanma çağrısında bulundu.

Gümrük kapılarında saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.???????