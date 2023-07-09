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Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda Yarış Yapan Otomobil Kazaya Neden Oldu

Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda Yarış Yapan Otomobil Kazaya Neden Oldu

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PENDİK Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda yarış yaptığı öne sürülen 2 otomobilden biri, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Zeki Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya neden olan 2 sürücü gözaltına alındı. Aktaş'ın eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktıktan sonra eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

PENDİK Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda yarış yaptığı öne sürülen 2 otomobilden biri, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Zeki Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya neden olan 2 sürücü gözaltına alındı. Aktaş'ın eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktıktan sonra eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

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