Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda Yarış Yapan Otomobil Kazaya Neden Oldu

PENDİK Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda yarış yaptığı öne sürülen 2 otomobilden biri, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Zeki Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya neden olan 2 sürücü gözaltına alındı. Aktaş'ın eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktıktan sonra eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.