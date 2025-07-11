Sabancı Renewables, ABD'deki Güneş Enerjisi Portföyünü Pepper GES ile Büyütüyor

Enerji alanındaki derin uzmanlığını, 100 yıllık köklü geçmişiyle harmanlayan Sabancı Topluluğu, bu birikimi yurt içinden dünyaya açılan stratejik hamlelerle büyütüyor. Türkiye'de, 4.000 MW'ı aşan kurulu gücü ve 30 santraliyle ülkenin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstlenen Enerjisa Üretim ile güçlü bir yetkinlik ortaya koyan Sabancı Holding, bu yetkinliğini küresel arenaya taşıyarak yüzde 100 iştiraki Sabancı Renewables aracılığıyla ABD'deki enerji yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Teksas'ta yer alan ve tamamlandığında 156 MWdc kapasiteye ulaşması hedeflenen Pepper GES projesiyle Sabancı Renewables, portföyüne önemli bir kurulu güç eklemiş olacak. Şirket bu yatırımıyla hem ölçek hem de coğrafi çeşitlilik açısından ABD'deki varlığını daha da güçlendiriyor.

Sabancı Renewables ABD'de İvme Kazanıyor

Pepper GES, Sabancı Renewables'ın halihazırda Cutlass II GES ve Oriana GES yatırımlarıyla faaliyet gösterdiği ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) enerji piyasasında konumlanıyor. İnşaat çalışmalarının Aralık 2025 itibarıyla başlaması planlanan yatırımın devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 660 MWdc seviyesine taşımaya hazırlanan Sabancı Renewables için Pepper GES önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Şirket, önümüzdeki 5 yıllık dönem için 3.000 MWdc portföy hedefi belirledi.

Yeni yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Climate Technologies CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu; "ABD'de yenilenebilir enerji alanındaki büyüme yolculuğumuzu istikrarlı adımlarla sürdürüyoruz. Cutlass II GES ve Oriana GES projeleriyle başlattığımız bu yolculuk, bugün itibariyle yaklaşık 500 MWdc'lik kurulu gücümüzle sürüyor. Bünyemize kattığımız Pepper GES ile beraber toplamda 660 MWdc seviyesine kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Biz bu tabloya yalnızca bugünün başarısı olarak bakmıyor, orta vadede ulaşmayı hedeflediğimiz 3.000 MWdc'lik yenilenebilir enerji vizyonumuzun bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Türkiye'de başarıyla yönetilen çeşitlendirilmiş enerji portföyünden edinilen köklü uzmanlık ve operasyonel yetkinlik, bugün ABD pazarında attığımız adımların en güçlü dayanağını oluşturuyor. ERCOT gibi stratejik bir pazarda üç projeyle varlık göstermek, bu bölgeye duyduğumuz güvenin ve yatırım kararlılığımızın bir göstergesi. Stratejik çeşitliliği sağlamak amacıyla ERCOT'un en aktif bölgeleri olan Houston, Kuzey ve Güney enerji bölgelerine yatırım yapıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla hem karbon emisyonlarını azaltıyor hem de yerel ekonomilere istihdam ve kalkınma katkısı sağlıyoruz. Tam kapasiteye ulaştığında, yıllık yaklaşık 292 GWh temiz enerji üretecek olan bu proje, ABD'nin iklim hedeflerine ve yenilenebilir enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacak.

Üretilen enerji, Teksas eyaletinde yaklaşık 28 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji anlamına geliyor. Aynı zamanda her yıl yaklaşık 133 bin ton karbon salımının önüne geçerek çevresel sürdürülebilirlik açısından güçlü bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Daha iyi bir gelecek için köprü kurmaya kararlıyız. Bu stratejik adımla yalnızca ABD'de yatırım yapan bir şirket olmanın ötesine geçiyor, sahada inşa eden, yöneten ve geleceği şekillendiren bir oyuncu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katma değerli projelerle yol almaya devam edeceğiz."

Sabancı Renewables Hakkında

Sabancı Renewables, 1967 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'in tamamına sahip olduğu bir iştirakidir. Sabancı Holding; enerji, bankacılık, finansal hizmetler, sanayi, yapı malzemeleri, dijital ve perakende gibi birçok farklı sektörde iştirakleri ve bağlı ortaklıkları aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Sabancı Renewables ise, 2029 yılı sonuna kadar ABD genelinde utility-scale (şebeke ölçekli) güneş ve kara tipi rüzgâr projelerinden oluşan 3.000 MW'lık bir yenilenebilir enerji portföyü oluşturmayı hedeflemektedir. Şirketin mevcut portföyünde, faaliyette olan Cutlass II GES ve Oriana GES projeleriyle birlikte yaklaşık 500 MW'lık kapasite yer almaktadır. Daha fazla bilgi için: sabanciclimatetech.com