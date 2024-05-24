Sabah başlayan yağmur yolları göle çevirdi

ADANA - Adana'da saban başlayan yağmur yolları göle çevirirken, işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından Adana'da şiddetli yağmur uyarısının ardından bu sabah başlayan yağmur şehirde hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle bir çok bulvar ve cadde göle döndü. Bazı evlerin balkon giderleri taştı. Balkonda su birikintisi oluştu. Yağmur yer yer devam ediyor. Meteoroloji bugün gün boyu Adana'nın yağmurlu olacağını bildirdi.