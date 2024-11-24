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Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi Ankara'da Başladı

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Saadet Partisi, 9. Olağan Kongresi'ni Ankara'da düzenledi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, partililerin yoğun katılımıyla kongreye katıldı. Kongrede, başkanlık yarışı için Mahmut Arıkan aday olarak belirlendi.

(ANKARA) - Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi, Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yanında Genel Başkan adayı Mahmut Arıkan ile salona girdiği sırada partililer, "Bilge Başkan, Temel Başkan" sloganı attı.

Saadet Partisi'nin "Ancak Saadet'le olur" sloganıyla düzenlenen 9'ncu Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Salonda Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri, Türk bayrağı, Saadet Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun posterleri, Saadet Partisi'nin flamaları asıldı.

Salonda "Gelenekten geleceğe omuz omuza", "Türkiye'ye başkan Mahmut Arıkan", "Başkan Arıkan", "Bilge Başkan son sözünü söyledi", "Mücahit Arıkan" pankartları da yer aldı.

Partililerin yoğun katılım gösterdiği kongrede, Necmettin Erbakan ile ilgili sinevizyon ekrana geldi. Bu sırada partiler, "Mücahit Erbakan" sloganları attı. Kongrede Saadet Partisi Konya Gençlik Kolları'ndan bir genç, rap şarkı söyledi.

Saadet Partisi'nin kongresine AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki katıldı.

Genel Başkanlık yarışı

Kongre öncesi partinin Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi. Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ile eski Genel Başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak da adaylıklarını duyurdu, ancak iki ismin de parti tüzüğüne göre delegelerin yüzde 15'inin desteğini alması gerekiyor.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi Ankara'da Başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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