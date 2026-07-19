Saadet Partisi, "Nato'ya Hayır" Pankartına Verilen Para Cezasına İtiraz Edecek

(ANKARA) - Saadet Partisi, Karabük'teki il binasına astığı "NATO'ya Hayır" pankartı nedeniyle uygulanan 3 bin 705 lira idari para cezasının iptali talebiyle dava açacak.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi sırasında Saadet Partisi'nin il binalarına "NATO'ya Hayır" pankartları asıldığı belirtildi.

Karabük Valiliği'nin talimatının ardından partiye Kabahatler Kanunu'na aykırı davranıldığı iddiasıyla 3 bin 705 lira para cezası kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve emniyet birimlerinin bu hamlesi, siyasi partilerin faaliyet serbestisini ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan yasal düzenlemelerle açıkça çelişiyor. Anayasa'nın 26. maddesinde yer alan 'düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti'kapsamında, siyasi partilerin kendi mülklerine ve il binalarına astıkları siyasi pankartlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) daha önce verdiği net hak ihlali ve emsal kararları bulunuyor."

AYM'nin "siyasi parti binalarına asılan pankartlar cezalandırılamaz" yönünde bağlayıcı kararı bulunduğuna yer verilen açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Yıldız'ın, valiliklerin ve kolluk kuvvetlerinin AYM kararlarını görmezden gelen bu tutumuna karşı gerekli hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini söylediği bildirildi.

Açıklamada, hem pankartın indirilmesi yönündeki resmi tebligata hem de kesilen 3 bin 705 liralık hukuksuz para cezasına karşı yasal itiraz yollarına başvurulacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA