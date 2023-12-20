Saadet Partisi Milletvekili Filistin Politikasını Eleştirdi

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, TBMM Genel Kurulu'nda, "Bu ülkede gönlünde Filistin sevgisi olan insanlarımızın oyunu alıp iktidara geldiniz fakat Filistin davasına ihanet ettiniz. Filistin'i yalnız bıraktınız, sahipsiz bıraktınız. Buraya çıkan arkadaşlarımız, çıkıp Filistin adına neler yapıldığını söylüyor, anlatıyorlar. Ne yapılmış, Amerika'ya yalvarmışız 'İsrail'i durdurun' diye. Bu nasıl bir zavallılıktır, bu nasıl bir acziyettir, bu nasıl aşağılık kompleksidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasını tamamladıktan sonra fenalaştıktan sonra yaşamını yitirmesine ilişkin, "Gerçekten o gün Meclis'te konuşmayı hep beraber dinlemiş olduk. Aynı zamanda o konuşma icra edilirken iktidar partisi mensuplarının çıkartmış olduğu gürültüye de şahitlik etmiş olduk. Ben bir haftadır gerçekten o çıkartılan gürültünün ne anlama geldiğini ve neden gerçekleştirildiğini bir türlü anlayamadım. Çünkü Hasan Bitmez arkadaşımız o gün yapmış olduğu konuşmada herhangi bir iddiada bulunmadı. Herhangi bir öngörüde de bulunmadı. Sadece sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmaları ve AKP'nin yapmış olduğu icraatları burada tekrarladı. Buna rağmen neden rahatsız olduğunuzu biz anlayamıyoruz. Ama bunu bu salonda bulunanlar o gün anlayamadılar" dedi.

"BU NASIL BİR ACZİYETTİR, BU NASIL AŞAĞILIK KOMPLEKSİDİR"

Doğan şunları söyledi:

"Siz istiyorsunuz ki biz yanlış yapalım, günah işleyelim ama yanlışımız konuşulmasın, görülmesin, bilinmesin hatta öyle bir hale gelinsin ki bazen siz de yanlışımıza günahımıza ortak olun. AK Partili arkadaşlara seslenerek söylüyorum, yanlış yaptınız yanlış. Bu ülkede gönlünde Filistin sevgisi olan insanlarımızın oyunu alıp iktidara geldiniz fakat Filistin davasına ihanet ettiniz. Filistin'i yalnız bıraktınız, sahipsiz bıraktınız. Buraya çıkan arkadaşlarımız, çıktı Filistin adına neler yapıldığını söylüyor, anlatıyorlar. Ne yapılmış, Amerika'ya yalvarmışız 'İsrail'i durdurun' diye. Bu nasıl bir zavallılıktır, bu nasıl bir acziyettir, bu nasıl aşağılık kompleksidir. Biz Türkiye'yiz. Filistin'de 40 bin insan katledildi biz hala laf edebiyatı yapıyoruz."