Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Çocuklarla Filistin'e Destek Açıklaması Yaptı, İslam Ülkelerini Ayağa Kalkmaya Çağırdı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Eminönü Meydanı'nda "Çocuklarla Filistin'e Destek İçin Buluşuyoruz" sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması, Türkçe, İngiliz ve Arapça olarak yapıldı. Türkçe basın açıklamasını yapan 9 yaşındaki Abdullah Said Bahça "Gazze’de ailesini kaybeden, umutlarını yitiren, gülüşleri çalınan, hayatı karartılan, en acısı da canı elinden alınan, katledilen bütün çocuklar adına sesleniyorum, İslam ülkeleri, ayağa kalkın. Kutsal kitabımız Kur'an-i Kerim’in bizleri kardeş kıldığını bilmez misiniz? Kardeşlerinizin çocukları vahşice katledilirken kınamalarla, yaslarla, mitinglerle oyalanmaktan utanmıyor musunuz" dedi.

EDDA SÖNMEZ

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Eminönü Meydanı'nda "Çocuklarla Filistin'e Destek İçin Buluşuyoruz" sloganıyla basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması, Türkçe, İngiliz ve Arapça olarak gerçekleştirildi. Türkçe basın açıklamasını yapan 9 yaşındaki Abdullah Said Bahça "Gazze'de ailesini kaybeden, umutlarını yitiren, gülüşleri çalınan, hayatı karartılan, en acısı da canı elinden alınan, katledilen bütün çocuklar adına sesleniyorum, İslam ülkeleri, ayağa kalkın. Kutsal kitabımız Kur'an-i Kerim'in bizleri kardeş kıldığını bilmez misiniz? Kardeşlerinizin çocukları vahşice katledilirken kınamalarla, yaslarla, mitinglerle oyalanmaktan utanmıyor musunuz" dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Eminönü Meydanı'nda "Çocuklarla Filistin'e Destek İçin Buluşuyoruz" sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Şule Rıdvanoğlu, çok sayıda partili ile çocuklar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan çocuklar sıra ile şiir okudu.

"OYUNCAKLARIYLA İLGİLENMESİ GEREKEN ÇOCUKLAR, BABASININ, KARDEŞLERİNİN CENAZELERİYLE İLGİLENİYOR"

Ortak basın açıklamasının okunmasından önce kürsüye çıkan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, bugünün asıl sahibinin çocukları olduğunu ifade ederek, " Filistin'de onların kardeşleri öldürülüyor. Oyuncaklarıyla ilgilenmesi gereken çocuklar, babasının, kardeşlerinin cenazeleriyle ilgileniyor. Okula gitmesi gereken çocuklar, terör rejimi İsrail'in saldırısı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye gidiyor. ve acısı belki de, toprakta, çimende koşmasını istediğimiz Filistinli çocuklarımız maalesef toprağın altına giriyorlar" dedi.

Yazıcı, bu yaşanan vahşet karşısında onlarca yıldır kadın, bebek çocuk demeden 10 binlerce sivili katleden İsrail rejiminin karşısında en güçlü sesin çocuklar olduğunu anlattı.

"GAZZE'DE ÇOCUKLARIN EVLERİ, OKULLARI, OYUNCAKLARI, ANNELERİ, BABALARI YOK"

Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Şule Rıdvanoğlu da Gazzelilerin 50 gündür insanlık dramı yaşadığını, uluslararası kuruluşların ise bu durumu sadece kınamakla yetindiğini söyledi.

İnsan kalan herkesin kadınlar, çocuklar için insanca haykırdığı ve haykırmaya devam ettiğini dile getiren Rıdvanoğlu, "Bugün Türkiye'de yükselen ses olmak için buradayız. Burada Gazze'deki çocukların için bir aradayız. Biliyoruz ve görüyoruz ki Gazze'de çocuk olmak zor. Gazze'deki çocukların evleri, okulları, oyuncakları, anneleri, babaları ve kardeşleri yok. Gazze'de çocuklar büyümüyor" diye konuştu.

BASIN AÇIKLAMASI, TÜRKÇE, İNGİLİZCE VE ARAPÇA OLARAK YAPILDI

Konuşmaların ardından Türkçe, İngilizce ve Arapça basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın Türkçe kısmını 9 yaşındaki Abdullah Said Bahça yaptı.

Bahça, şunları söyledi:

"Dünyanın tüm çocukları adına karşınızda bulunuyorum. Tarih boyunca katliamlarda kendilerine kıyılmış saf ve temiz bebekler adına buradayım. Bu kürenin güneyinden kuzeyine, yetim ve öksüz bırakılmış, masumiyetine kıyılıp gözyaşı döktürülmüş tüm yavrular için karşınızdayım. Doğarken ağlasak da bize bu dünyada hep gülmemiz öğütlendi. Acılar çekecek yaşa gelmeden parklarda oynamak, okulda koşturmak, yaşıtlarımızla ağız dolusu kahkahalar atmak istiyorduk. Öyleydik de. Gülüyor, eğleniyor, yaşıtlarımla beraber mutluluk saçıyorduk.

"İSRAİL DİYE BİR TERÖR ÖRGÜTÜ VARMIŞ..."

Ancak bir sabah hayatım boyunca unutamayacağım bir şey öğrendim: İsrail diye bir terör örgütü varmış. İsrail terör örgütü, tüm insanlığı kendisine köle etmeye çalışan, Yahudi inancı dışında kalan herkesi kendi inançlarına köle hizmeti gördürmek isteyen, sapık bir inancın temsilcisi; dünya tarihinin gördüğü en alçak rejimmiş. Bu tahrif edilmiş inançlarına da Siyonizm diyorlarmış. Geçmişte, Deir Yasin Köyü'nde, Şabra ve Şatilla'da, El Halil'de, Kudüs'te gerçekleşen katliamlara bu sefer Gazze'de devam ediyorlar. Gazze'de, dünya tarihinin en alçak soykırımını izliyoruz.

"GAZZE ADETA TOPLU BİR MEZARA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI"

Çocuk hastaneleri bombalandı, yasaklı olan fosfor bombası kullanılarak savaş suçu işlendi, su, elektrik ve internet kesilerek Gazze adeta toplu bir mezara döndürülmeye çalışıldı. Batı ülkelerinde bir çocuğun burnu dahi kanasa uluslararası toplumu harekete geçiren güç odakları, her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü Filistin'de üç maymunu oynuyor. Gazze'de ailesini kaybeden, umutlarını yitiren, gülüşleri çalınan, hayatı karartılan, en acısı da canı elinden alınan, katledilen bütün çocuklar adına sesleniyorum, İslam ülkeleri, ayağa kalkın Kutsal Kitabımız Kuran-i Kerim'in bizleri kardeş kıldığını bilmez misiniz? Kardeşlerinizin çocukları vahşice katledilirken kınamalarla, yaslarla, mitinglerle oyalanmaktan utanmıyor musunuz? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanı oynamak yerine hakikatin tarafında, mazlumların yanında yer almak istiyorsanız. Hemen, bugün, şimdi; harekete geçin."

Açıklamanın ardından kalabalık Filistin ve orada bulunan çocuklar için dua etti.