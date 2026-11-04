Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan TBMM'de lösemiyi yenen çocuklarla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan TBMM'de lösemiyi yenen çocuklarla görüştü Haber Videosunu İzle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan TBMM'de lösemiyi yenen çocuklarla görüştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Tektaş Özdamar ile lösemiyi yenen çocuklar ve aileleri, TBMM'de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşmede lösemili çocukların tedavi süreçleri ve LÖSEV'in ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler ele alındı.

(TBMM) - Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Tektaş Özdamar başkanlığındaki lösemiyi yenmiş çocuklar ve aileleri, TBMM'de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşmede, lösemili çocukların tedavi süreçlerinin güçlendirilmesi ve LÖSEV'in ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler ele alındı.

LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Tektaş Özdamar ile lösemiyi yenen çocuklar ve aileleri TBMM'de, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Ziyarette, lösemi tedavisinde karşılaşılan sorunlar, çocukların nitelikli sağlık hizmetlerine ve ihtiyaç duydukları ilaçlara kesintisiz erişimi ile LÖSEV'in çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler gündeme getirildi.

Lösemiyi yenerek hayata yeniden umutla tutunan çocukların ve ailelerinin mücadele hikayelerini dinleyen Mahmut Arıkan, LÖSEV temsilcilerinden vakfın yasal düzenleme talepleri ve çözüm bekleyen konular hakkında bilgi aldı.

ARIKAN: "HER ÇOCUĞUMUZUN SAĞLIĞA VE İLACA ERİŞİMİNİ GÜVENCE ALTINA ALMALIYIZ"

Görüşmede değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şunları kaydetti:

"Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yeter ki her çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu ilaca ve nitelikli sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınsın. Bunun için bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli desteği vermek ve üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeter ki çocuklarımız sağlıklı bir şekilde büyüsün. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Her biri hepimizin evladıdır. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir geleceğe sahip olması hepimizin ortak sorumluluğudur."

Ziyaret, lösemiyle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve çocukların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek yasal adımların öneminin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı
Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor

Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler ekrana gelmedi
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ilk kez kabul etti! İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu

Trump ilk kez kabul etti: İran savaşı seçim yenilgisinde etkili oldu
ABD tarihine geçti! 'İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren' senatör

İnşallah'ı Elhamdülillah'a dönüştüren isim
Denizli'de boğazına şeker kaçan öğrenciyi kurtaran kasiyerin ertesi gün evi yandı! Mahalleli sahip çıktı

Bir çocuğun hayatını kurtardı! 24 saat sonra evi yandı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Genç anne yaşadıklarını böyle anlattı

Hayat kurtardığı gün başına gelenle yıkıldı! "Depremden korkarken..."
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bu binada artık onun sözü geçecek! Babası bakın kim çıktı
Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

Metroda yakalandı! Polisin el koyduğu telefondan neler çıktı neler
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu