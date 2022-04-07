Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyet, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'ndeki heyetler arası ve baş başa görüşmelerin ardından Karamollaoğlu ve Uysal açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, DP'nin geçen ayki 14. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Uysal'a ziyarette bulunamadıklarını belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Uysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ve karşı karşıya kaldığı durumları değerlendirdiklerini söyleyen Uysal, "Ülkenin derinden bir nefes alabilmesi adına belki de Türk demokrasisinin en zor sınavı olarak tarif edeceğimiz bir genel seçim önümüzde." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, kutuplaşan iç siyasetin, pozitif bir zeminde ilerlemesini hedeflediklerini dile getirerek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın, yoksul kesimlerin, işçimizin, emeklimizin, memurlarımızın, çiftçimizin, esnafımızın maruz kaldığı, bugünkü hayat pahalılığı da dahil olmak üzere çeşitli hususları karşılıklı olarak heyetler arasında değerlendirdik." dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devredilme kararına tepki gösteren Uysal, "Gazeteci Kaşıkçı'nın, Türkiye'de bir konsoloslukta katli apaçık ortadayken, '3-5 milyar dolarlık swap anlaşmaları, başka girdiler sağlayacağız.' diyerek iktidarlarını sürdürmek için Türkiye'de adaleti yoklukla malul hale getiren bir siyasi anlayış var. Bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devredilme kararına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Türkiye'de işlenmiş cinayetle ilgili bir davayı belli bir noktaya kadar getireceksiniz arkasından da hukuki değil, siyasi neticelerini dikkate alarak o davayı başka bir ülkeye havale edeceksiniz. Bu bir defa devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.