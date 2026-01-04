Moskova, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısının Rusya'da Olduğuna Dair Haberleri Yalanladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Moskova'da bulunduğuna dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Rodriguez'in Maduro'nun alıkonulmasının ardından geçici devlet başkanlığına atanacağı bildirilmişti.
MOSKOVA, 4 Ocak (Xinhua) -- Rus Tass Haber Ajansı'na göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Rusya'da olduğuna ilişkin basında çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.
İspanyol haber ajansları 20 minutos, The Objective ve Vozpopuli, ABD'nin Karakas'a saldırısının ardından Rodriguez'in Moskova'dan telefonla Venezuela devlet televizyonu VTV'ye röportaj verdiğini iddia etmişti.
Reuters ise kaynaklarına dayanarak söz konusu bilgiyi doğrulamıştı.
Küba haber ajansı Prensa Latina ise Venezuela'daki ulusal basınına atıfta bulunarak, Rodriguez'in hala Venezuela'da olduğunu bildirdi.
Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'nun ABD tarafından alıkonmasının ardından cumartesi günü Rodriguez'in geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.