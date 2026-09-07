Belgorod'a İHA Saldırısı: 2 Ölü, 2 Yaralı

MOSKOVA, 7 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Belgorod operasyon merkezinden pazar günü yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden saldırılarında iki sivil yaşamını yitirdi, iki sivil de yaralandı" denildi.

Açıklamaya göre, Borisovsky bölgesine bağlı Oktyabrskaya Gotnya köyü yakınlarında, uzaktan kumanda edilen bir İHA'nın bir araca çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Valuysky bölgesindeki Soloti köyünde ise, bir İHA'nın araçlarına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaynak: Xinhua