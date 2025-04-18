Rusya, Ukrayna'nın Askeri Hedeflerine Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabah Ukrayna'nın kilit öneme sahip insansız hava araçları (İHA) üretim tesislerine ve askeri havaalanı altyapı unsurlarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 56 İHA'nın Rus toprağı Voronej, Belgorod, Rostov ve Krasnodar bölgeleri ile ilhak edilen Kırım ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.???????