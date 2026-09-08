Rusya: Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakereler yürütülmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Müzakerelere krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması anlayışıyla hazırız." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Basra Körfezi'ndeki duruma değinerek, "Arap Yarımadası ülkelerinin kendi iradeleri dışında ABD ve İsrail ile İran arasındaki askeri çatışmaya sürüklenmesi üzücü." değerlendirmesini yaptı.

Mevcut sorunların siyasi ve diplomatik yollarla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirten Lavrov, İran ile ABD arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptının sekteye uğradığını söyledi.

Lavrov, "Suudi meslektaşlarımızla birlikte, tüm anlaşmazlıkların çözülmesi ve bu zaptın uygulanması amacıyla makul uzlaşı yollarının bulunmasından yanayız." ifadesini kullandı.

Rusya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Orta Doğu'daki güvenlik konseptiyle inisiyatiflerin örtüştüğüne işaret eden Lavrov, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önerilerin değerlendirilmesi amacıyla forumun düzenlenmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

"Trump'ın planına rağmen Gazze konusunda ilerleme yok"

Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın planı olarak sunulan anlaşmaya rağmen bu konuda herhangi bir ilerleme yok." diye konuştu.

Geçen yıl Hamas ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaların da uygulanmadığını vurgulayan Lavrov, "Moskova ve Riyad, Filistin meselesinin kapsamlı çözümünün, İsrail dahil bölgedeki tüm halklar için kalıcı barışı güvence altına alacağı görüşündeyiz. İsrail ve burada bulunan tüm devletlerin güvenliği sağlanmalı ancak bunun askeri güçle değil, yalnızca anlaşma yoluyla gerçekleştirilmesi gerekiyor." dedi.

"Dünya genelindeki okyanusların tamamında ticari seyrüsefer güvenliğinin sağlanması önemli"

Lavrov, Yemen kıyısı dahil dünya genelindeki okyanusların tamamında ticari seyrüsefer güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki durumun, siyasi güçlerin arasında Birleşmiş Milletler himayesinde doğrudan diyaloğun kurulması temelinde çözülmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Temelde, Suudi Arabistan'ın girişimiyle Yemen'in meşru yönetimi ve Ensarullah Hareketi arasında sağlanan uzlaşıyla oluşturulan yol haritası olmalı." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile Suriye ve Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini dile getiren Lavrov, söz konusu ülkelerdeki sorunların çözülmesi amacıyla uluslararası girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki bölgelere yönelik saldırılarıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"Bu, yapıcı değil. Suudi Arabistan'ın, üzerinde mutabakata varılan yol haritasının uygulanmasına yönelik girişimlerini destekliyoruz. Sorunların askeri yollarla çözülmesi kabul edilemez. Üstelik askeri eylemler, yalnızca sivilleri ve sivil altyapıya tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya ekonomisini de son derece olumsuz etkiliyor. Zira Arap Yarımadası ve onu çevreleyen tüm deniz bölgeleri, küresel ticari yolların çalışması açısından büyük önem taşıyor."

"AB, Ukrayna krizine uzun vadeli çözümün bulunmasını engelliyor"

Ukrayna krizine de değinen Lavrov, şunları kaydetti:

"Öncelikle müzakerelerin yürütülmesi gerekiyor. Müzakerelere Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması anlayışıyla hazırız. Bu kriz, Batı'nın, özellikle de ABD'nin önceki yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun eliyle oluşturuldu. Bunlar, Rusya'yı yenilgiye uğratmaya çalışıyor ve Ukrayna'yı her konuda destekliyor. AB, krize uzun vadeli çözümün bulunmasını engellemek için elinden geleni yapıyor."

Bakan Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın yönetiminin Ukrayna krizinin çözümü konusunda istekli olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Bakanı: "Husiler, Yemen yönetimi ve uluslararası toplumu provoke ediyor"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Yemen'deki duruma değinerek, "Maalesef, Yemen'deki Husiler, her aşamada tüm Yemen halkının çıkarları yerine kendi çıkarlarını savunmayı tercih ediyor. Husiler, hedeflerine ulaşmak ve kendi çıkarlarını güvence altına almak için sürekli olarak güç ve şiddet kullanmayı tercih ediyor." dedi.

Ülkesinin bu konuda sürekli barışçıl çözümler teklifinde bulunduğunu dile getiren Bin Ferhan, ancak durumu gerginleştirme yönündeki girişimlerin gözlemlendiğini belirtti.

Bin Ferhan, Husilerin Yemen yönetimi ve uluslararası toplumu provoke ettiğini vurgulayarak, "Bu, bencil bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunun çözümüne yönelik diplomatik süreci sonlandırmadıklarını kaydeden Bin Ferhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman barışı ve diplomatik çözümleri destekliyoruz ancak kendimizi savunma, çıkarlarımızı koruma ve hedeflerimize ulaşma konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Yemen'e de kendi çıkarlarını net şekilde güvence altına alabileceği konusunda tavsiyelerde bulunacağız. Bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz ve gerekenin yapılması için elimizdeki tüm araçları kullanacağız."

Kaynak: AA